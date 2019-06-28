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Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах

Суспільство | 27-06-2019, 20:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 185 185    
Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах
Діти зі Львова мають право на безкоштовний відпочинок у літніх оздоровчих таборах. Частина поїздок вже відбулася, а деякі табори прийматимуть дітей впродовж всього літа. Більшість таких поїздок забезпечують управління освіти і управління молоді та спорту Львівської міської ради.
При навчальних закладах міста з 27 травня до 13 червня функціонувало 50 пришкільних таборів з денним перебуванням. Цьогоріч до них долучилось 4886 дітей, із них — 1262, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Окрім цього, впродовж літа 2019 року триватиме відпочинок дітей у позаміських таборах «Старт» (с. Коростів) і «Ватра» (с. Гребенів). З 8 червня до 24 серпня там зможе оздоровитись понад 1000 дітей.

Загалом цьогоріч буде 5 відпочинкових змін, тривалістю 14 днів кожна:

8 травня — 21 травня

24 червня — 07 липня

10 липня — 23 липня

26 липня — 08 серпня

11 серпня — 24 серпня

Розподіл за змінами буде таким:

у І-й зміні (мистецька) У ДПЗОВ «Старт» і «Ватра» відпочиватимуть вихованці ПНЗ м. Львова (обдаровані діти, переможці конкурсів);
у II-й зміні в ДПЗОВ «Ватра» — діти з інвалідністю (розлади спектру аутизму) у супроводі батьків. У ДПЗОВ «Старт» — діти пільгових категорій;
в III -й, IV-й, VІ-й змінах — діти пільгових категорій.

Зазначимо, що з міського бюджету на оздоровлення й відпочинок дітей управління освіти міськради скерувало понад 6,6 млн грн.

За кошти державного та обласного бюджету 78 дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, надано путівки на оздоровлення та відпочинок за період з лютого до травня (включно) 2019 року. 21-денне оздоровлення діти пройшли у дитячих центрах «Артек» (м. Київ, Пуща-Водиця), «Молода гвардія» (м. Одеса). Ще 71 дитина, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, скерована у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку на узбережжі Чорного моря та у Львівській області.

Відповідно до Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова, управлінню молоді та спорту в міському бюджету м. Львова передбачено 1 230 600 грн. За ці кошти 120 вихованців дитячих клубів міста відпочили у літніх таборах.

За словами представників управління молоді та спорту ЛМР, вихованці надзвичайно задоволені програмою дозвілля, яку проводили табори, та з радістю повернулися б туди ще раз. Цього року 95 дітей відпочивало в таборі на березі Чорного моря і ще 25 — у Карпатах.

Також для дітей, які залишалися у місті, було передбачено дозвілля в мережі гуртків дитячих клубів.

Зазначимо, що вже декілька років перевага при скеруванні на оздоровлення надається дітям-сиротам, напівсиротам, позбавленим батьківського піклування, вихованцям дитячих будинків сімейного типу, які є у Львові, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також вихованцям Дитячих клубів Львова.
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