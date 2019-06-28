   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/06/2019 ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, є поранені...>> Європейські ігри: Українці виграли ще 5 медалей...>> Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку...>> Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги...>> У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку...>> У Львові зіграли у вуличний хокей із канадцями...>> «#Моя_Конституція»: завтра у Львові відзначать 23-тю річницю Конституції України...>> Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах...>> Львів виборов право провести Міжнародну конференцію розумних технологій EUROCON 2021...>> Завтра у Львові — місцями пориви вітру до 20 м/с...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
Чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, обрано запобіжний захід...
25-06-2019, 20:58  >>> 
Охоронцям львівського ресторану повідомили про підозру у вчинені вбивства через необережність...
25-06-2019, 20:57  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку

Суспільство | 27-06-2019, 20:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 137 137    
У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку
Львів має чітку позицію щодо модернізації усіх міських бібліотек. Відтак, сьогодні, 27 червня, у смт Брюховичі відкрили оновлену, сучасну бібліотеку.
«Відкриваємо оновлену бібліотеку у смт Брюховичі! Ще плюс одна — до довгого списку міських модернізованих бібліотек», — зазначила в. о. начальника управління культури, директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Наголосимо, що зараз у Львові є 12 сучасних медіатек, проте мерія має на меті модернізувати всі міські бібліотеки.

«Це чітка політика громади міста — за програмою „Львів 2020“ усі бібліотеки Львова мають бути приведені до високих стандартів — щоб і діти, і дорослі отримували задоволення, були мудрішими і приємно проводили час. Кожна нова медіатека має бути кращою за ті, що були зроблені до цього», — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.
   Новини по темі: Суспільство
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, є поранені...
28-06-2019, 09:26  >>> 
У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку...
27-06-2019, 20:31  >>> 
Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах...
27-06-2019, 20:28  >>> 
Завтра у Львові — місцями пориви вітру до 20 м/с...
27-06-2019, 20:25  >>> 
У тролейбусі № 3 травмувалася пасажирка: обставини події з’ясовує поліція...
27-06-2019, 20:22  >>> 
Плата за землю: податкові нюанси...
27-06-2019, 20:21  >>> 
Збережемо ліс від вогню!...
27-06-2019, 16:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку...
28-06-2019, 09:24  >>> 
Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги...
28-06-2019, 09:23  >>> 
Вибори: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня...
27-06-2019, 08:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку...
27-06-2019, 20:31  >>> 
Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах...
27-06-2019, 20:28  >>> 
Завтра у Львові — місцями пориви вітру до 20 м/с...
27-06-2019, 20:25  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
Рада затвердила нових заступників міського голови та оновила склад виконкому...
20-06-2019, 15:45  >>> 
Мер Львова прокоментував призначення своїх заступників та оновлення складу виконавчого комітету ЛМР...
20-06-2019, 15:42  >>> 
   КультураКультура
Римо-католицька громада організовує у Львові урочистості з нагоди щорічного вшанування Матері Божої...
27-06-2019, 09:22  >>> 
Храми Львова відзначатимуть празник Пресвятої Євхаристії. Розклад богослужінь...
26-06-2019, 16:30  >>> 
Львів’ян запрошують на Всеукраїнську прощу у Страдч...
24-06-2019, 15:03  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:26 ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, є поранені
09:25 Європейські ігри: Українці виграли ще 5 медалей
09:24 Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку
09:23 Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги
20:31 У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку
20:30 У Львові зіграли у вуличний хокей із канадцями
20:29 «#Моя_Конституція»: завтра у Львові відзначать 23-тю річницю Конституції України
20:28 Юних львів’ян забезпечують відпочинком в оздоровчих літніх таборах
20:26 Львів виборов право провести Міжнародну конференцію розумних технологій EUROCON 2021
20:25 Завтра у Львові — місцями пориви вітру до 20 м/с

   Анонси
Львівський органний зал запрошує послухати джаз у класичному стилі...
27-06-2019, 13:05  >>> 
До Львова приїдуть 20 ветеранів АТО / ООС з різних міст України для участі в «Іграх Героїв»...
27-06-2019, 09:17  >>> 
Львів долучиться до музичного маратону пам’яті Василя Сліпака...
27-06-2019, 09:04  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования