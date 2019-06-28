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У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку
|Суспільство | 27-06-2019, 20:31
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Львів має чітку позицію щодо модернізації усіх міських бібліотек. Відтак, сьогодні, 27 червня, у смт Брюховичі відкрили оновлену, сучасну бібліотеку.
«Відкриваємо оновлену бібліотеку у смт Брюховичі! Ще плюс одна — до довгого списку міських модернізованих бібліотек», — зазначила в. о. начальника управління культури, директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.
Наголосимо, що зараз у Львові є 12 сучасних медіатек, проте мерія має на меті модернізувати всі міські бібліотеки.
«Це чітка політика громади міста — за програмою „Львів 2020“ усі бібліотеки Львова мають бути приведені до високих стандартів — щоб і діти, і дорослі отримували задоволення, були мудрішими і приємно проводили час. Кожна нова медіатека має бути кращою за ті, що були зроблені до цього», — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.
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