У Брюховичах відкрили оновлену бібліотеку Суспільство | 27-06-2019, 20:31 0 137

Львів має чітку позицію щодо модернізації усіх міських бібліотек. Відтак, сьогодні, 27 червня, у смт Брюховичі відкрили оновлену, сучасну бібліотеку.

«Відкриваємо оновлену бібліотеку у смт Брюховичі! Ще плюс одна — до довгого списку міських модернізованих бібліотек», — зазначила в. о. начальника управління культури, директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.



Наголосимо, що зараз у Львові є 12 сучасних медіатек, проте мерія має на меті модернізувати всі міські бібліотеки.



«Це чітка політика громади міста — за програмою „Львів 2020“ усі бібліотеки Львова мають бути приведені до високих стандартів — щоб і діти, і дорослі отримували задоволення, були мудрішими і приємно проводили час. Кожна нова медіатека має бути кращою за ті, що були зроблені до цього», — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.