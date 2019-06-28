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Мер Львова привітав випускників УКУ

Суспільство | 28-06-2019, 16:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 179 179    
Мер Львова привітав випускників УКУ
Сьогодні відбуваються випускні урочистості в Українському католицькому університеті. Понад 300 випускників зі святом привітав міський голова Львова Андрій Садовий.
Заходи розпочались з Архиєрейської Божественної Літургії. Опісля розпочалась урочиста академія.

«Сьогодні маємо дуже важливе свято — День Конституції. В цей день, як правило, люди щось дарують, добрі речі говорять. А що дарує Україні в цей день наша львівська спільнота? А ми даруємо найцінніше — даруємо майбутнє. Тому що ці випускники, які сьогодні виходять зі стін УКУ, є переповнені бажанням творити і будувати Україну. І цей дороговказ, який вони отримують тут — це на все життя. Тут є Божа ласка, мудрість і любов.

Сьогодні була дуже цікава ще одна подія у Львові — в Lem Station підписували перші угоди на оренду приміщень в новому ІТ-комплексі, який буде збудований тут, поруч. Це інвестиція у 180 мільйонів доларів і найбільша девелоперська компанія світу BROOKFILD. Її нема на Сході Європи, вони є тут. Це те, що ми сьогодні даруємо для України, для світу.

В ці дні ми у Львові маємо джазовий фестиваль. Я так порахував, що у ці дні до нас приїжджає 300 музикантів, 40 статуеток «Греммі» сьогодні присутні у Львові. це все Львів. Католицький університет, ІТ-комплекс BROOKFILD, прекрасний джаз. Це найкращий подарунок, який можна убло зробити у День Конституції для нашої країни. Але головне — що ми даруємо велику віру, надію і любов. Дякую всім вам за те, що ви робите для України, дякую викладачам, професорам, бо ви віддаєте себе. Ви віддаєте себе, спалюєте себе, які свічка. Це тепло сьогодні відчувається у цьому залі. Бажаю всім добра", — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Також відбулось вручення ректорських премій, оголошення випускних програм, привітання студентів, які отримали відзнаки cum laude, summa cum laude, magna cum laude, церемонія перекидання китичок. Випускники отримали благословення Митрополита Бориса (Ґудзяка).

Завершать заходи святкуваннями на факультетах.

Довідка

Український католицький університет — приватний науковий та навчальний богословський заклад у Львові.

Засновником сучасного УКУ є Фонд св. Климентія, водночас університет є спадкоємцем Греко-Католицької Богословської Академії, яку було засновано 1929 року з ініціативи та благословення Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького на основі Духовної Семінарії.

Після закриття Академії 1944 року її місію та функції перейняв на себе Український Католицький Університет ім св. Климента в Римі, організований та очолений у 1963 році Митрополитом Йосифом Сліпим. 1994 року діяльність згаданої Академії було відновлено під назвою «Львівська Богословська Академія» (ЛБА), а влітку 2002 року Академію було реорганізовано в Український католицький університет.

1998 року тоді ще ЛБА здобула міжнародну акредитацію. Першим ректором відновленої ЛБА був о. Михайло Димид. У 2000 році його наступником став о. Борис Ґудзяк, якого у 2002 році рішенням Фонду св. Климентія було призначено на посаду першого ректора УКУ. З 2013 року ректором є о. д-р Богдан Прах, владика Борис Ґудзяк — президентом.

Факультети: Філософсько-богословський факультет, Гуманітарний факультет, Факультет наук про здоров’я, Факультет суспільних наук, Факультет прикладних наук, Львівська бізнес школа.
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