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На кордоні з Польщею затримали сімох нелегалів з Коморських островів

Суспільство | 29-06-2019, 20:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    
На кордоні з Польщею затримали сімох нелегалів з Коморських островівСьогодні зранку, неподалік пункту пропуску «Краківець», що на українсько-польському кордоні, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Краківець» затримав трьох невідомих африканської зовнішності.
Сьогодні зранку, неподалік пункту пропуску «Краківець», що на українсько-польському кордоні, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Краківець» затримав трьох невідомих африканської зовнішності.

Наряд саме перевіряв прилеглу до пункту пропуску ділянку кордону, коли трійко порушників намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості.

Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – в ході відпрацювання зворотнього сліду «мандрівників», неподалік місця їх затримання, в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мали при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів.

Наразі триває розбір і встановлення всіх деталей справи, зокрема обставин прибуття іноземців в Україну та осіб причетних до їх переправлення за кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та примусове повернення до країни походження. Рішення у справі прийматиме суд.
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