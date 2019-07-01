У Білому домі пояснили заяву Трампа про припинення технологічної блокади Huawei Суспільство | 01-07-2019, 06:44 0 78 Заява президента США Дональда Трампа про дозвіл китайському концерну Huawei знову купувати американську продукцію не є "беззастережною амністією".

Заява президента США Дональда Трампа про дозвіл китайському концерну Huawei знову купувати американську продукцію не є "беззастережною амністією".



Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу, передає DW.



За його словами, міністерство торгівлі США тимчасово надасть низку додаткових ліцензій на поставку товарів загального призначення.



"Ми не вважаємо, що ці випадки зачіпають питання національної безпеки США", - запевнив Кудлоу.



Нагадаємо:



Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту країн "великої двадцятки" в Осаці заявив, що США припиняють технологічну блокаду китайського телекомунікаційного концерну Huawei.

Раніше Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши його загрозою для безпеки США. Тим самим він сильно обмежив ділові операції американських підприємств з китайським концерном.

На прес-конференції за підсумками саміту G20 Трамп сказав, що остаточно питання про Huawei має бути вирішене на торгових переговорах між США і Китаєм.