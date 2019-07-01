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У зоні ООС загасили масштабну пожежу - підозрюють диверсію

Суспільство | 01-07-2019, 07:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
У зоні ООС загасили масштабну пожежу - підозрюють диверсіюБійці ООС на Приазов'ї загасили масштабну пожежу, яка загрожувала позиціям українських військових.
Бійці ООС на Приазов'ї загасили масштабну пожежу, яка загрожувала позиціям українських військових. Не виключається, що вона спалахнула унаслідок диверсії.

Про це увечері 30 червня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.

"Сильне полум’я та їдкий дим підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ", - підкреслили у штабі.

Зазначається, що зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. Місцеві жителі села Бердянське вранці почали гасити пожежу, яка загрожувала їх будинкам та посівам.

"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", - розповів військовослужбовець з позивним "Сержант".

"Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин", - заявив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

За його словами, серед ймовірних причин пожежі не виключається варіант щодо диверсії.
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