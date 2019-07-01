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Лідери країн ЄС не зуміли обрати голову Єврокомісії, саміт призупинили
|Суспільство | 01-07-2019, 07:18
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|Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.
Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.
Про це у ніч на 1 липня повідомив офіційний представник Туска Пребен Ааман у Twitter.
"Саміт призупинено його головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів", - написав він.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що наступним главою Єврокомісії найімовірніше стане Франс Тіммерманс.
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