Лідери країн ЄС не зуміли обрати голову Єврокомісії, саміт призупинили Суспільство | 01-07-2019, 07:18 0 99 Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.

Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.



Про це у ніч на 1 липня повідомив офіційний представник Туска Пребен Ааман у Twitter.



"Саміт призупинено його головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів", - написав він.



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Раніше повідомлялося, що наступним главою Єврокомісії найімовірніше стане Франс Тіммерманс.