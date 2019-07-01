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Російська продукція здає позиції на литовському телебаченні
|Суспільство | 01-07-2019, 07:50
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|Кількість російської продукції у програмах литовського телебачення зменшується.
Комісія литовського радіо і телебачення (КЛРТ) повідомила, що кількість російської продукції у програмах литовського телебачення зменшується.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.
За словами комісії, дані спостережень за 2018 і 2019 роки свідчать, що серед іноземних виробників телевізійної продукції лідирують США.
"Російська продукція була на другому місці в телевізійних програмах, однак видно, що у 2019 році частина російської продукції в порівнюваних телевізійних програмах зменшилася більш ніж на 20 годин: у 2018 році протягом спостережуваного тижня всього транслювалося 95 годин 33 хвилини, а у 2019 році - 75 годин 6 хвилин", - заявляє комісія.
Результати дослідження показують, що з 5 спостережуваних комерційних телевізійних програм лише телеканал Lietuvos rytas приділив більш ніж половина ефірного часу виробникам телепрограм з європейських країн.
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