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ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, без втрат
|Суспільство | 01-07-2019, 07:54
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|Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню.
Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 липня.
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – підкреслили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Авдіївки, Пісок, Новотроїцького, Водяного Верхньоторецького; у районі Опитного, Троїцького; околиці Павлополя, Красногорівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази: поблизу Луганського, біля Новолуганського, у районі Новотошківського.
За даними розвідки, 30 червня одного окупанта знищено, ще одного – поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 мм; у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм", – йдеться у звіті.
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