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В Україні запрацював новий ринок електроенергії
|Суспільство | 01-07-2019, 09:45
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|Стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.
Про це повідомили в прес-службі віце-прем’єра Володимира Кістіона.
Так, 30 червня відбулися перші торги на ринку "на добу наперед", за результатами торгів реалізовано 150 895,1 МВт-год в Об’єднані енергетичні системи України та 9 435,9 МВт-год в межах "Острову Бурштинської ТЕС".
"З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - повідомив Економічній правді директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов.
"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 годину ночі Оператор ринку вимушений був призупинити торги. Але за дві години ми спільно зі словацькими спеціалістами знайшли рішення і вирішили дане питання", - роз’яснив Євдокімов.
Як повідомляє представник президента в уряді Андрій Герус, на аукціонах щодо двосторонніх контрактів вугільні електростанції підняли свою ціну на електроенергію майже на 50%: у червні тариф становив 1,44 грн, а наразі майже 2,3 грн.
"Президент Володимир Зеленський подав два законопроекти, щоб відтермінувати такий запуск ринку, але на жаль, уряд та парламент зайняли позицію, що потрібно вводити із 1 липня. Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування", - написав Герус.
В той же час, в енергокомпанії ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову, повідомили Економічній правді, що ДТЕК взяв участь в перших біржових торгах з продажу електроенергії на платформі ринку на добу вперед.
Ціна електроенергії ТЕС компанії знизилася на 12% в порівнянні з 1-м півріччям 2019 року і становила 1,569 грн за кВт-год.
"Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються найнижчими в Європі", - заявили в ДТЕК.
Компанія заявляє, що інформація про продаж електроенергії ТЕС компанії за ціною вище цінових обмежень, встановлених НКРЕКП на ринку "на добу вперед", а також твердження про зростання тарифу для теплової генерації на 50% і вище, не відповідає дійсності і "спрямовані на маніпуляцію громадською думкою".
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