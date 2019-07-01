На 3,2 млн грн зменшилась на Львівщині заборгованість з єдиного внеску за п’ять місяців 2019 року Суспільство | 01-07-2019, 13:17 0 76 Сума заборгованості зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.06.2019 cкладає 799,6 млн. грн.



Сума заборгованості зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.06.2019 cкладає 799,6 млн. грн., в т.ч.: 522,5 млн. грн. по юридичних особах та 277,1 млн. грн. ‒ по фізичних особах.

Сума боргу, яка станом на 01.06.2019 за даними ІС рахується за підприємствами вугільної галузі, становить 380,5 млн. грн. або 47,6 відс. від загальної суми боргу по області (799,6 млн. гривень). Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами – 372,9 млн. гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році управлінням погашення податкового боргу ГУ ДФС у Львівській області та відокремленими управліннями ГУ ДФС у Львівській області скеровано до органів державної виконавчої служби 3025 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 342,7 млн. гривень. Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 3,2 млн. гривень.

