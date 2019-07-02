Мешканців Львівщини закликають не відпочивати на стихійних пляжах Суспільство | 01-07-2019, 18:28 0 147 На об’єктах, що забезпечені постами рятувальників, летальних випадків не було. Однак на стихійних пляжах такої гарантії безпеки нема.



У межах Львівської області до місця масового відпочинку на воді допущено 24 об’єкти. Відтак, на усіх об’єктах здійснили лабораторний контроль якості води поверхневих водоймищ та провели перевірки щодо дотримання вимог законодавства під час експлуатації зон рекреацій.

Про це сьогодні, 1 липня, під час апаратної наради розповів начальник Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області Роман Фіца.

«На об’єктах, що забезпечені постами рятувальників, летальних випадків не було. Однак на стихійних пляжах такої гарантії безпеки нема. Тому закликаємо мешканців області відповідально ставитись до вибору місця для відпочинку», - зазначив Романа Фіца.

Окрім того, т.в.о голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський наголосив на тому, що варто звернути увагу на ті об’єкти, яких нема у переліку дозволених.

«Усім відомо, що на території області є значно більше місць масового відпочинку людей. І не всі вони безпечні. Часто це – приватні території, однак виконання рішення комісії ТЕБ і НС обов’язкові до виконання усім. Якщо на території таких об’єктів утворюється стихійні сміттєзвалища та не відібрано проби води, значить відповідним службам потрібно там попрацювати», - зазначив Ростислав Замлинський.

