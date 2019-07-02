На Львівщині стартував «Літній інститут – 2019» Суспільство | 01-07-2019, 18:31 0 181 Сьогодні, 1 липня, у Ліцеї імені Івана Пулюя за сприяння Світового конгресу українців (СКУ) вдруге розпочався «Літній інститут – 2019: Україна- Канада, Львів-Мукачево».



Сьогодні, 1 липня, у Ліцеї імені Івана Пулюя за сприяння Світового конгресу українців (СКУ) вдруге розпочався «Літній інститут – 2019: Україна- Канада, Львів-Мукачемо». Цього року проект триватиме 5 днів, де візьмуть участь 25 шкільних команд.



«Я радію, що Ви відгукнулися на цей проект. Бо, по-перше, це можливість для Вас побачити щось нове і згодом впровадити ці ідеї у своїй школі. По-друге – це спілкування та робота в колі однодумців. По-третє – це Ваш саморозвиток на який інколи так не вистачає часу. Сподіваюся, що ці проекти, які Ви тут змоделюєте і представите, ми незабаром побачимо в дії у Ваших школах", - зазначила директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій.

У межах заходу канадські партнери з Інституту Професійного Розвитку Вчителів ділитимуться своїми методиками та підходами до стилів навчання учнів. Долучаться до викладачів з Торонто і українські освітяни, які також впродовж 5 днів навчатимуть та ділитимуться своїми ідеями та освітніми інструментами.

Також упродовж тижня учасники будуть відвідають різноманітні заняття, семінари, тренінги, а ще кожна команда працюватиме над новими проектами, які будуть представленні в останній день навчання.