Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним Суспільство | 02-07-2019, 06:51 0 75 Російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.



У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС отримали поранення. Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.



Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним обов'язково буде розглянуто в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.



Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у facebook.



"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - заявив Данилюк.



Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.



"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.