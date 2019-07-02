У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію Суспільство | 02-07-2019, 06:56 0 79 Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради.



Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести (висунення законопроекту урядом Гонконгу викликало низку протестів з вимогою відмовитися від нього. Протестуючі прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори).



Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради, сказала Лем в інтерв'ю.



Раніше прем'єр-міністр особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і підкреслила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, ттож він автоматично буде знятий з порядку денного в липні 2020 року.



Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через підозри в упередженості суддів і широке застосування тортур і страти.