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ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію радіоперешкод Р-378А
|Суспільство | 02-07-2019, 07:12
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|Виявивлено автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).
Патруль СММ ОБСЄ виявив автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 30 червня.
"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378А) у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.
Автоматизована станція радіоперешкод Р-378А призначена для виявлення і придушення ліній радіозв'язку противника.
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