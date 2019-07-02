ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію радіоперешкод Р-378А Суспільство | 02-07-2019, 07:12 0 80 Виявивлено автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).



Патруль СММ ОБСЄ виявив автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).



Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 30 червня.



"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378А) у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.



Автоматизована станція радіоперешкод Р-378А призначена для виявлення і придушення ліній радіозв'язку противника.