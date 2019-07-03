Графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 рік Суспільство | 02-07-2019, 11:26 0 94 Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса.



Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, а не викидати їх до загальних сміттєвих контейнерів.



Подаємо графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 року.