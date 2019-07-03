|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 рік
|Суспільство | 02-07-2019, 11:26
| 0 94
|
|Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса.
Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, а не викидати їх до загальних сміттєвих контейнерів.
Подаємо графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 року.
|
|