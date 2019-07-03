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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги громадян та суб’єктів ЗЕД!
|Суспільство | 02-07-2019, 11:29
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|03 липня 2019 з 11.00 буде здійснюватися заміна серверного обладнання на митному посту «Тиса» (пункт пропуску «Чоп-Захонь»).
Повідомляємо, що 03 липня 2019 з 11.00 буде здійснюватися заміна серверного обладнання на митному посту «Тиса» (пункт пропуску «Чоп-Захонь»).
Митне оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів у даний період часу здійснюватись не буде.
Орієнтовна тривалість робіт 2-3 години.
З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію.
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