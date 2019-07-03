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На Жовківщині прокуратура домоглася повернення з незаконного використання понад 80 га земель вартістю майже 78 млн грн
|Суспільство | 02-07-2019, 13:54
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|Сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності.
Протиправне рішення Замочківської сільської ради прокуратура виявила у грудні 2017 року.
З’ясувалось, що орган місцевого самоврядування передав у користування одному із господарюючих товариств сільгоспугіддя загальною площею понад 80 га, вартістю 77,8 млн грн, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства.
Фактично, сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності, а також тією, власники якої померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.
Так, з метою усунення допущених порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який постановою Львівського апеляційного господарського суду 19.07.2018 повністю задоволено.
Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним, а товариство зобов’язано звільнити ці землі та повернути їх територіальній громаді.
Відтак, завдяки заходам, вжитих прокуратурою, підприємство звільнило згадану територію.
Виконавче провадження 25.06.2019 закінчено.
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