На Жовківщині прокуратура домоглася повернення з незаконного використання понад 80 га земель вартістю майже 78 млн грн Суспільство | 02-07-2019, 13:54 0 98 Сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності.



Протиправне рішення Замочківської сільської ради прокуратура виявила у грудні 2017 року.



З’ясувалось, що орган місцевого самоврядування передав у користування одному із господарюючих товариств сільгоспугіддя загальною площею понад 80 га, вартістю 77,8 млн грн, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства.



Фактично, сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності, а також тією, власники якої померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.



Так, з метою усунення допущених порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який постановою Львівського апеляційного господарського суду 19.07.2018 повністю задоволено.



Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним, а товариство зобов’язано звільнити ці землі та повернути їх територіальній громаді.



Відтак, завдяки заходам, вжитих прокуратурою, підприємство звільнило згадану територію.



Виконавче провадження 25.06.2019 закінчено.