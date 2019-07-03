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Працівники Львівської митниці вилучили наркотичні засоби

Суспільство | 02-07-2019, 14:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Працівники Львівської митниці вилучили наркотичні засобиПонад 370 таблеток трамадолу намагались перевезти з Республіки Польщі до України.

Понад 370 таблеток трамадолу намагались перевезти з Республіки Польщі до України.
Учора, 01.07.2019 року, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» під час митного контролю мікроавтобуса працівники Львівської митниці ДФС виявили факт незаконного переміщення лікарських засобів. Їх намагався ввезти до України смугою руху «зелений коридор» 42-річний мешканець Львівщини. Шість упаковок лікарського засобу загальною кількістю 371 таблетка містились у поліетиленовому пакеті, на дні коробки під вживаними речами.
За цим фактом надіслано повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбачене ст. 305 Кримінального кодексу України.
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