Керівництво Львівського управління Офісу великих платників взяло участь у проекті «Дитинство без сліз»-«Львів очима дітей АТО» Суспільство | 02-07-2019, 18:03 0 92 Цього тижня, в рамках благодійного проекту Львів приймає талановиту молодь з Луганщини.



Цього тижня, в рамках благодійного проекту «Дитинство без сліз»-«Львів очима дітей АТО», Львів приймає талановиту молодь з Луганщини. Діти –майбутні художники приїхали на реабілітацію.

За цей тиждень встигли відвідати Крехівський монастир і Жовківський замок. Діти були дуже зацікавлені екскурсіями по замках Львівщини - Олеському, Золочівському та Підгорецькому замках. Кожен із замків має свої мистецькі «перлини». Звичайно, не менш захопливими були подорожі стародавнім Львовом: Музей народної архітектури і побуту ім.К.Шептицького-Шевченківський гай, одну з найрозкішніших споруд міста Будинок вчених, з яким пов’язано немало подій наукового, громадсько-політичного і творчого життя міста Лева, Львівську майстерню шоколаду і ще багато інших цікавинок.

Львівське управління Офісу великих платників ДФС та великі підприємства, які перебувають на обліку в управлінні беруть активну участь у цьому проекті як меценати-благодійники.

ПАТ «Львівобленерго» протягом тижня забезпечує безпечне перевезення талановитих діток комфортним автобусом та дорожній супровід службою дорожнього руху. Крім того, на молодих митців чекала екскурсія на одне з найбільших підприємств-виробників ліків – ПАТ «Галичфарм». Діти та вчителі відвідали музей підприємства, де багато дізнались про історію перших українських аптек, побачили ексклюзивні прилади для виготовлення ліків. Їм розказали про особливі стандарти контролю якості препаратів, а також про рівні чистоти в місцях, де їх виготовляють, фасують та зберігають. Діти мали змогу на власні очі побачити виробництво, їм продемонстрували різноманітні хімічні досліди. Наприкінці заходу, представники підприємства побажали щасливого майбутнього та вибору професії, яка буде їм до душі.

Сьогодні, в Шевченківському гаю, в.о.начальника Львівського управління Офісу ВПП ДФС Сергій Скробач провів з юними гостями Львова незабутній, сповнений ціками творчими заходами день. Свої художні навички митці відображали малюнком на склі. Дуже зацікавили їх давні промисли: гончарство, виготовлення народних іграшок та плетіння з соломи.

На завершення цього чудового дня Сергій Скробач передав «солодкі подарунки» від торговельної мережі магазинів «Рукавичка» ТЗОВ ТВК «Львівхолод» та побажав дітям наснаги, творчих звершень, здійснення мрій та задумів, щоб все це було під мирним небом України.

