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Великими платниками перераховано до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість

Суспільство | 02-07-2019, 18:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
За шість місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС спрямували до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість.

За шість місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС спрямували до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1,2 мільярди гривень. Зокрема, у червні великими платниками Заходу перераховано 432 млн гривень.
Слід зазначити, що з початку 2019 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 3,5 мільярди гривень податку на додану вартість.
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18:05 Великими платниками перераховано до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість
18:03 Керівництво Львівського управління Офісу великих платників взяло участь у проекті «Дитинство без сліз»-«Львів очима дітей АТО»
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