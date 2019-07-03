З початку року великий бізнес Заходу перерахував понад 4 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів Суспільство | 02-07-2019, 18:08 0 88 З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 4,1 млрд гривень.



З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 4,1 млрд гривень. До державної скарбниці додатково надійшло 137 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2 млрд гривень.

Зокрема, протягом червня цього року великим бізнесом Заходу перераховано 600 мільйонів гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 2,4 млрд гривень; податку на прибуток – 858 млн гривень та акцизного податку – 397 млн гривень.

Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 696 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 76 млн гривень.