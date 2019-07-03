Надходження по рентній платі на Львівщині з початку 2019 року зросли як до державного, так і місцевих бюджетів Суспільство | 02-07-2019, 18:10 0 91 В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що протягом січня-травня 2019 року до загального фонду державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 777,5 млн. грн.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що протягом січня-травня 2019 року до загального фонду державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 777,5 млн. грн., що на 195,9 млн. грн., або на 33,7 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року (за п’ять місяців 2018 року – 581,6 млн. гривень).

Так, за цей період надходження по рентній платі за користування надрами склали 755,7 млн. грн., що на 196,4 млн. грн., або на 35,1 відс. більше порівнюючи з минулорічними. У 2018 році за п’ять місяців надійшло 559,3 млн. гривень.

По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за січень-травень 2019 року надійшло до державного бюджету 14,7 млн. грн., що на 1,1 млн. грн., або на 8,9 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (13,6 млн. гривень).

По рентній платі за спеціальне використання води за січень-травень 2019 року надійшло до державного бюджету 6,7 млн. грн. По рентній платі за користування радіочастотним ресурсом за січень-травень 2019 року надійшло до державного бюджету 0,41 млн. гривень.

Щодо місцевих бюджетів Львівщини, то до них надійшло 77,9 млн. грн. рентної плати, що на 6,9 млн. грн., або на 9,8 відс. більше порівнюючи з січнем-травнем 2018 року (70,9 млн. гривень).

Так, рентної плати за користування надрами за січень-травень 2019 року надійшло до місцевих бюджетів 55,8 млн. грн., що на 14,2 млн. грн., або на 34,0 відс. більше порівнюючи з минулорічними за той самий період 2018 року (41,7 млн. гривень).

По рентній платі за спеціальне використання води за січень-травень 2019 року надійшло до місцевих бюджетів 5,5 млн. гривень.

По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів за січень-травень 2019 року надійшло до місцевих бюджетів 16,6 млн. гривень.

