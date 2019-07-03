Закарпатські митники вилучили в ужгородця 24 кг бурштину Суспільство | 02-07-2019, 18:13 0 95

Сьогодні на Закарпатській митниці ДФС, в рамках операції «Бастіон», запобігли незаконному вивезенню закордон обробленого бурштину.



Сьогодні на Закарпатській митниці ДФС, в рамках операції «Бастіон», запобігли незаконному вивезенню закордон обробленого бурштину.

Інцидент стався в зоні митного контролю пункту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, куди заїхав автомобіль «Toyota», реєстраційний знак України. Для проходження митного контролю водій, громадянин України, обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.

В результаті огляду автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили 24 кг незадекларованого каміння бурштину в обробленому вигляді, різних розмірів. Каміння було приховане в газовому балоні легкового автомобіля спеціально пристосованому для переміщення товарів з приховуванням від митного контролю. Виявлений товар знаходився в 10 поліетиленових пакетах.

Наразі триває митний огляд автомобіля.

За попередньою інформацією громадянин України вчинив дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники). Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

