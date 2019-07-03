У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат Суспільство | 03-07-2019, 06:54 0 72

Станом на 2 липня остаточні звинувачення пред'явили уже 13 військовополоненим українським морякам.



Станом на 2 липня остаточні звинувачення пред'явили уже 13 військовополоненим українським морякам.



Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.



"Сьогодні (2 липня - ред.) відбулися слідчі дії щодо ще чотирьох військовополонених українських моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки.



Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - написав він.



Полозов зазначив, що 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших українських моряків.

