Зеленський розповів про домовленості з Канадою щодо спрощених поїздок для українців Суспільство | 03-07-2019, 07:12 0 108 Україна і Канада планують найближчим часом підписати угоду про молодіжні обміни



Україна і Канада планують найближчим часом підписати угоду про молодіжні обміни, яка дасть змогу громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до 1 року.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає прес-служба президента.



"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ", - сказав Зеленський.



"Канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.



Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - наголосив президент України.



Він додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій, про яке домовилися, створить додаткові можливості для підприємців з IT та інших галузей.