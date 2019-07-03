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WADA підозрює 300 спортсменів з РФ у допінгових порушеннях
|Суспільство | 03-07-2019, 07:13
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|Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на прес-службу організації.
Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.
Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.
"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.
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