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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений

Суспільство | 03-07-2019, 07:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    
Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.

Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. 1 український військовий отримав бойове травмування.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил станом на 7:00 3 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Мар'їнки, у районі Красногорівки та околиці Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу Новолуганського та Болотного.

За даними розвідки, 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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