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Знову бурштин: закарпатські митники вилучили в поляка велику кількість сонячного каміння

Суспільство | 03-07-2019, 14:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    
Знову бурштин: закарпатські митники вилучили в поляка велику кількість сонячного камінняСьогодні, 3 липня 2019 року, на митному посту «Солотвино» митники запобігли незаконному вивезенню бурштину.

Сьогодні, 3 липня 2019 року, на митному посту «Солотвино» на Закарпатській митниці ДФС, в рамках операції «Бастіон», митники запобігли незаконному вивезенню бурштину.
В зону пункту пропуску іноземець заїхав автомобілем «BMW», реєстраційний знак Польщі. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.
Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.
В результаті огляду автомобіля митники виявили необроблене каміння бурштину різних розмірів, яке знаходилось в коробці передач та подвійному днищі авто, приховуване від митного контролю.
Наразі триває митний огляд та вилучення каміння з автомобіля.
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