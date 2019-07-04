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Суд скасував штраф для "Інтера" за фразу про перейменування вулиць "іменами фашистських злочинців"

Суспільство | 04-07-2019, 06:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
Окружний адміністративний суд Києва скасував штраф у 4 мільйони гривень для телеканалу "Інтер" за слова ведучих під час концерту до 9 травня.

Окружний адміністративний суд Києва скасував штраф у 4 мільйони гривень для телеканалу "Інтер" за слова ведучих під час концерту до 9 травня про перейменування вулиць "іменами фашистських злочинців".

Про це йдеться в рішенні суду, пише Громадське.

Йдеться про штраф за концерт 2018 року, коли ведучий зокрема заявив: "Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников".

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала "Інтер", визнавши заяви ведучих концерту розпалюванням ворожнечі та закликом до розв`язування агресивної війни або її пропаганди.

Водночас суд дійшов висновку, що в заявах ведучих є "ознаки оціночних суджень", проте вони не є розпалюванням ворожнечі та закликом до розв’язування війни або її пропагандою.

"Ознака до заклику та розпалювання ворожнечі не означає факт здійснення такого заклику, оскільки не містять безпосередньо звертання до аудиторії із пропозицією до розв`язування агресивної війни", — йдеться у рішенні.

Також суд вважає, що у промовах ведучих немає "пропаганди держави-агресора, дискредитації людей, що боролися проти нацистської та радянської окупації та за незалежність України".

Крім того, Окружний адмінсуд вважає, що Нацрада створює "умови для поширення цензури та привласнення інформації стосовно висвітлення історичних подій в Україні".

Таким чином суд скасував штраф для телеканалу "Інтер" та зобов’язав Нацраду відшкодувати судовий збір у понад 1,5 тисячі гривень. Регулятор має можливість подати апеляцію на це рішення суду.
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