ГПУ питає у офіса Зеленського, чи дійсно там вважають, що ЗСУ обстрілюють цивільних на Донбасі Суспільство | 04-07-2019, 06:55 0 81 Генпрокуратура направила в Офіс президента України Володимира Зеленського запит стосовно джерел інформації, якими користувалась його прес-секретарка Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.



Генпрокуратура направила в Офіс президента України Володимира Зеленського запит стосовно джерел інформації, якими користувалась його прес-секретарка Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.



Про це повідомляє прес-служба ГПУ.



Слідчим прокуратури до Офісу Президента України скеровано запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України.



Прес-секретарку президента Мендель викликали на допит через її заяву 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" про те, що нібито існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.



В ГПУ нагадали, що цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських інтернет-виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.



Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.



Мендель викликали на допит як свідка для роз’яснення її заяви, проте під час допиту вона відмовилась свідчити, заявивши, що він є політизованим.



У прокуратурі пояснили, що з огляду на це вони звернулись за роз’ясненнями до Офісу президента щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила Мендель.



"Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися", — підкреслили в ГПУ.



Йдеться про кримінальну справу від 29 вересня 2014 року, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових.



В ГПУ зазначили, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації відкрив понад 230 кримінальних справ стосовно осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та беруть участь у проведенні операції об’єднаних сил на теперішній час.



У цих справах незаконно заочно пред’явлено обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито вчинені злочини, пов’язані із обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури.