Суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати стеження за ним Суспільство | 04-07-2019, 06:57 0 89 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру.



Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк.



Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише Укрінформ.



"Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД – це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію", - зазначив адвокат.



За його словами, ознайомлення з цими матеріалами дасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому все-таки ґрунтується підозра. Тому що, на думку сторони захисту, матеріали справи, які надавали, доказів не містять, і якщо у "негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді у нас буде підстава подавати клопотання про закриття справи у частині, що стосується Мангера".



Нагадаємо:



31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.