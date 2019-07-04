Уряд Польщі підтримав рішення, яке відкривало шлях до повернення росіян у ПАРЄ - ЗМІ Суспільство | 04-07-2019, 09:18 0 95 17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ.



17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ.



Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію Onet підтвердили у МЗС Польщі.



Проти декларації, яка відкривала шлях до відновлення права голосу росіян, були Україна, Литва і Грузія, а ось польський уряд був "за". Заяву глав МЗС країн Ради Європи під час засідання в Гельсінкі підтримав глава польської делегації Яцек Чапутович.



У декларації йшлося, що всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи.



Факт, що уряд Польщі затвердив текст декларації, офіційно підтверджений Міністерством закордонних справ Польщі.