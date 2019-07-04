У першому півріччі 2019 року понад 2,2 млрд грн – у місцевих бюджетах Закарпаття Суспільство | 04-07-2019, 12:34 0 74 До місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-червень 2019 року надійшло понад 2 млрд 285 млн грн



До місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-червень 2019 року надійшло понад 2 млрд 285 млн грн, що майже на 374 млн грн більше минулорічного показника протягом відповідного періоду.

Статистика органів ДФС Закарпаття фіксує, що основним джерелом надходження до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. У першому півріччі цього року до місцевих скарбниць надійшло понад 1,5 млрд грн цього податку.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло більше 309 млн грн єдиного податку та понад 203,6 млн грн плати за землю. Також акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів приніс регіональним бюджетам 79 млн грн.

Фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області переконані у високій податковій культурі бізнес-спільноти краю, в тандемі з якою вдається наповнювати місцеві бюджети коштами, в тому числі з офіційних зарплат місцевих мешканців, а також від підприємницької діяльності, які йдуть на розвиток міст та сіл області.

Кожен учасник підприємницької діяльності Закарпаття повинен розуміти, що легалізація праці, подолання нелегального ринку підакцизних товарів, офіційна підприємницька діяльність – дуже важливі чинники для збільшення надходжень, а відповідно і соціально-економічного розвитку наших населених пунктів.

