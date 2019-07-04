До місцевих скарбниць Львівщини у січні-червні 2019 року надійшло майже 6,6 млрд грн податків та зборів Суспільство | 04-07-2019, 16:18 0 58 Платники податків Львівщини сплатили у червні 2019 року до місцевих бюджетів 1 084,6 млн. грн. податків і зборів



Платники податків Львівщини сплатили у червні 2019 року до місцевих бюджетів 1 084,6 млн. грн. податків і зборів, що порівнюючи з червнем 2018 року на 149,7 млн. грн., або на 16 відсотків більше.

Бюджетоформуючими у складі доходів місцевих бюджетів є: податок на доходи фізичних осіб (853,3 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях до місцевих бюджетів 78,7 відс.), плата за землю (96,7 млн. грн., що складає 8,9 відс. у доходах місцевих бюджетів), єдиний податок (62,6 млн. грн. з часткою 5,8 відс.), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (14,4 млн. грн. з часткою 1,3 відс. у доходах місцевих бюджетів).

У січні-червні 2019 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 6 592,4 млн. грн. Це на 1 101,5 млн. грн., або на 20,1 відс. більше, ніж за аналогічний період торік.

