У Львові відбудеться міжнародний турнір з міні-водного поло Суспільство | 04-07-2019, 18:36 0 116

З 5 по 7 липня у Львові у стрибковому басейні СКА (вул. Клепарівська, 39 а) відбудеться міжнародний турнір з міні-водного поло. Участь у престижному турнірі, організатором якого виступить федерація міні-водного поло Львівщини, візьмуть 10 команд з різних куточків України, Білорусі, Литви, Словаччини та Англії.



«Нам дуже приємно, що на нашу пропозицію відгукнулися наші зарубіжні друзі. Такої кількості гостей, а особливо з-за кордону, ми не мали ще ніколи, а відтак цей турнір, сподіваюся, матиме своєрідний аншлаг. Наші змагання уже стали традиційними і відбудуться уже втретє. Два роки тому вони відбувалися на винниківському озері, минулого року на озері у Тернополі, а цього року нам випала можливість їх провести у стрибковому басейні СКА у Львові.



Мабуть, усі вболівальники ватерполо та шанувальники нашого виду спорту ще не відновилися від баталій Кубка України та святкування 70-річчя львівського «Динамо», але я впевнений, що водного поло забагато не буває. Такий міжнародний турнір — це не тільки розвиток спорту та міні-водного поло, а й промоція нашого міста", — сказав Віталій Свіщов, голова федерації міні-водного поло Львівщини.



З 10 команд-учасниць за головний кубок міжнародного турніру позмагаються також і дві львівські команди — «Акватіко» та «Акватіко-2». Склад обох команд є доволі потужним, оскільки участь у змаганнях погодилися взяти як і діючі спортсмени, так і молоді гравці і ветерани. За першу команду «Акватіко» виступатимуть Василь Пижевський, Євген Скиба, Олег Добуш, Олексій Шведов, Ростислав Нумчик, Андрій Завійський, Олександр Дядюра, Юрій Маметьєв, Олександр Абрамов, Ольга Шведова та Михайло Токарєв. За другу команду «Акватіко» виступатимуть Нестор Бабський, Максим Гук, Анатолій Валєєв, Олександр Шеховцов, Маркіян Польовий, Олександр Лащ, Максим Полегойко, Роман Трошилов, Віталій Клименко та Юрій Боднар.



Склади інших команд, зокрема з Ужгрода, Києва, Харкова та іноземних гостей організатори наразі тримають в таємниці, однак не приховують того, що там виступатимуть як і діючі ватерполісти, так і восвідчені ветерани.



10 команд волею сліпого жеребкування буде розподілено у три групи. З двох груп, у яких виступатимуть по 3 команди, до півфіналу турніру потраплять лише переможці, з іншої групи, де виступатимуть чотири команди, дві кращі вийдуть до півфіналів. Команди, які не зможуть пробитися до півфіналу, також між собою змагатимуться після завершення групового турніру за 5−10 місце.



Перший матч престижного міжнародного турніру відбудеться завтра, 5 липня, о 18:15. Жеребкування турніру відбудеться у готелі СКА (Клепарівська, 39а) 5 липня о 15:00.



За правилами міні-водного поло кожен матч складатиметься максимум з трьох сетів до двох перемог однієї з команд. Кожен сет матчу триватиме до трьох забитих голів однією командою.



Розклад турніру



Четвер, 4 липня — приїзд команд



П’ятниця, 5 липня — жеребкування групового турніру (15:00, готель СКА (Клепарівська, 39а)



18:15 — початок матчів



Субота, 6 липня — 17:15 — початок матчів



Неділя, 7 липня — 10:00 — початок матчів