Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордону

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 05/07/2019 Гривня зміцнилася вище психологічної позначки...>> Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами...>> Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС...>> ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені...>> Путін вимагає скасування блокади з окупованого Донбасу...>> ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...>> Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"...>> Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської...>> Чехія і Росія домовилися не припиняти взаємні авіарейси до осені...>> Разумков: Рішення суду про пережеребкування партій може зірвати вибори...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордону

Суспільство | 05-07-2019, 06:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордонуРФ нарощує угруповання військ, які розміщуються уздовж українсько-російського кордону.

РФ нарощує угруповання військ, які розміщуються уздовж українсько-російського кордону.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.

"Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", - підкреслив Бондар.

За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього.

Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для РФ, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яка вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони", - пояснив генерал-майор.]
   Новини по темі: Суспільство
Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами...
05-07-2019, 09:37  >>> 
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС...
05-07-2019, 09:35  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені...
05-07-2019, 07:38  >>> 
Путін вимагає скасування блокади з окупованого Донбасу...
05-07-2019, 07:18  >>> 
ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...
05-07-2019, 07:16  >>> 
Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"...
05-07-2019, 07:08  >>> 
Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської...
05-07-2019, 07:06  >>> 
   АктуальноАктуально
Гривня зміцнилася вище психологічної позначки...
05-07-2019, 09:39  >>> 
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори...
03-07-2019, 07:02  >>> 
ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо...
03-07-2019, 06:58  >>> 
У партії Вакарчука розповіли, як відбирали людей до списку...
01-07-2019, 07:53  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами...
05-07-2019, 09:37  >>> 
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС...
05-07-2019, 09:35  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені...
05-07-2019, 07:38  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Музей народної архітектури і побуту реставрує 8 експонатів...
04-07-2019, 16:19  >>> 
Наступного тижня у Львові стартує Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
03-07-2019, 14:18  >>> 
У Львові відбудеться З’їзд архибратства Матері Божої Неустанної Помочі...
02-07-2019, 18:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:39 Гривня зміцнилася вище психологічної позначки
09:37 Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами
09:35 Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС
07:38 ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені
07:18 Путін вимагає скасування блокади з окупованого Донбасу
07:16 ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО
07:08 Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"
07:06 Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської
07:04 Чехія і Росія домовилися не припиняти взаємні авіарейси до осені
07:01 Разумков: Рішення суду про пережеребкування партій може зірвати вибори

   Анонси
4-7 липня - Relax Camp чекає на Вас!...
03-07-2019, 16:09  >>> 
Львівський органний зал запрошує послухати джаз у класичному стилі...
27-06-2019, 13:05  >>> 
До Львова приїдуть 20 ветеранів АТО / ООС з різних міст України для участі в «Іграх Героїв»...
27-06-2019, 09:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования