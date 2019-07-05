Балух вважає обмін єдиним способом вийти живим із колонії РФ Суспільство | 05-07-2019, 06:52 0 75 Український політв'язень Володимир Балух вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.



Український політв'язень Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.



Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передають "Крим.Реалії".



"В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами.



Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, надії ніякої немає... Об’єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін", – підкреслив Балух.



Нагадаємо:



25 червня український політв'язень Володимир Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування. Балух вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.

