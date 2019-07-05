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Балух вважає обмін єдиним способом вийти живим із колонії РФ
|Суспільство | 05-07-2019, 06:52
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|Український політв'язень Володимир Балух вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.
Український політв'язень Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, вважає, що обмін - це "єдиний шанс вийти живим" із російської колонії.
Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передають "Крим.Реалії".
"В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами.
Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, надії ніякої немає... Об’єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін", – підкреслив Балух.
Нагадаємо:
25 червня український політв'язень Володимир Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування. Балух вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
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