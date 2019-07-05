Чехія і Росія домовилися не припиняти взаємні авіарейси до осені Суспільство | 05-07-2019, 07:04 0 93 Міністерства транспорту Чеської Республіки та Російської Федерації погодилися підтримувати поточний стан та обсяг повітряного сполучення.



Міністерства транспорту Чеської Республіки та Російської Федерації погодилися підтримувати поточний стан та обсяг повітряного сполучення. До кінця літа вони продовжуватимуть переговори, щоб обговорити рамки подальшого співробітництва у цій сфері."Ми не хочемо подальшого блокування повітряного руху між двома державами в ключовий курортний сезон, а також зменшення комфорту пасажирів", - сказано в заяві. Після рішення російської сторони не продовжувати дозвіл авіакомпанії "Чеські авіалінії" на переліт над Сибіром за маршрутом Прага - Сеул - Прага, у Чехії вирішили обмежити права російських авіаперевізників.



Російський національний авіаперевізник "Аерофлот", а також "Победа" и "Уральские авиалинии" скасували низку рейсів в Прагу, проте 2 липня РФ і Чехія домовилися про відновлення рейсів, але тільки до 7 липня.



4 липня Росія попросила авіаційну владу Чехії відкласти до вересня врегулювання спірних питань, розбіжності щодо яких призвели до часткового скасування рейсів між двома країнами.