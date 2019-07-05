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Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської
|Суспільство | 05-07-2019, 07:06
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|СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою
Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій. Але є певні застереження, зокрема, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин-години можна зайняти і знову продовжити обстріли.
Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.
"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - підкреслив Бондар.
За його словами, штаб має інформацію, що бойовики відійшли з позицій.
"Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли", - сказав генерал-майор.
"У той же час, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації", - запевнив він.
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