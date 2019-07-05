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ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО
|Суспільство | 05-07-2019, 07:16
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|Прикордонники спільно з митниками виявили 460 пачок сигарет без акцизних марок.
Спробу незаконного переміщення тютюнової контрабанди попередили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. В пункті пропуску «Солотвино», що кордоні з Румунією потай провезти контрабандні сигарети намагався 41-річний громадянин України. Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Шкода», задній бампер якого було обладнано спеціальним сховком. Під час здійснення поглибленого огляду транспортного засобу, у цьому сховку прикордонники спільно з митниками виявили 460 пачок сигарет без акцизних марок.
Сигарети та автомобіль у чоловіка вилучили.
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