|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Путін вимагає скасування блокади з окупованого Донбасу
|Суспільство | 05-07-2019, 07:18
| 0 175
|
|Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", - заявив Путін.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають "РИА Новости".
"Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України.
Потрібно, перш за все, скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам", - заявив Путін.
|
|