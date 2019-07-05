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Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами
|Суспільство | 05-07-2019, 09:37
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|Про це заявила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук
Канада може дозволити українцям подорожувати до неї з використанням електронних віз.
Про це заявила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє "Укрінформ".
"Ми провели дуже продуктивну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", – сказала Мигайчук.
Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців – "і нарешті це наближається".
Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії.
З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.
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