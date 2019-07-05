Українець намагався підкупити закарпатських митників хабарем Суспільство | 05-07-2019, 13:54 0 50

Громадянин України пропонував гроші інспектору Закарпатської митниці ДФС за безперешкодне перевезення товарів через митний кордон України



Учора ввечері на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС було зафіксовано факт дачі 200$ неправомірної вигоди.

Громадянин України пропонував гроші інспектору Закарпатської митниці ДФС за безперешкодне перевезення товарів через митний кордон України, а саме стоматологічного обладнання без належних документів, яке було у використанні.

Працівник митниці від неправомірної вигоди відмовився. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС було зафіксовано факт пропозиції неправомірної вигоди, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та передано порушника до ГУ Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Наразі тривають слідчі дії, транспортний засіб та обладнання вилучено.

Звертаємо увагу, що пропозиція, обіцянка, або надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.