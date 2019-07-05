Стартував конкурс кращих практик для громад, дружніх до дітей і молоді-2019 Суспільство | 05-07-2019, 14:02 0 73 Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» повідомляє про початок конкурсу кращих практик для спільноти громад, дружніх до дітей і молоді-2019. Тож якщо маєте чудове рішення або проект, який покращує життя дітей та молоді, і є бажання поділитися досвідом та розповісти про свої досягнення, або ж навчитися чогось нового в інших громад цієї ініціативи — організатори запрошують взяти участь в конкурсі. Кінцевий термін подання заявок — 31 липня 2019 року.



Конкурс відзначає найкращі, інноваційні та надихаючі рішення або проекти, які сприяють забезпеченню прав дітей і молоді на місцевому рівні, та покращують повсякденне життя дітей та молодих людей у містах та громадах, де вони проживають.



Нагородження буде проходити у шести різних категоріях:



1. Недискримінація та рівність: кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення в своєму місті чи громаді;



2. Участь дітей і молоді у житті громади: кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах;



3. Соціальні послуги, дружні до дітей і молоді: кожна дитина та молода людина мають доступ до необхідних послуг, включаючи охорону здоров'я, освіту, харчування, ранній розвиток, освіту та підтримку сім'ї;



4. Безпечне та чисте середовище: кожна дитина та молода людина живуть у безпечному та чистому середовищі, включаючи захист від експлуатації, насильства та жорстокого поводження, доступ до чистої води, санітарію та гігієну, безпечний міський простір, рухливість та свободу від забруднення та відходів;



5. Сімейне життя, ігри та відпочинок: кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися сімейним життям, грою та дозвіллям, включаючи соціальні та культурні заходи, безпечні місця для зустрічей та ігор зі своїми друзями;



6. Дружнє до дітей та молоді врядування: включає в себе аналіз ситуації, збір даних та забезпечення стратегічного планування і формування бюджету в інтересах дітей і молоді.



Переможці у кожній категорії будуть оголошені та нагороджені на святковій церемонії під час саміту Громад, дружніх до дітей та молоді в Кельні, що буде у жовтні цього року. А всі матеріали, подані на конкурс, будуть опубліковані в електронному буклеті. Міста-переможці будуть додатково розміщені у спеціальній статті на глобальному сайті Ініціативи.



Усі міста та громади, що беруть участь в Ініціативі, можуть подаватися на участь у конкурсі з кількома проектами, однак один проект може бути поданий лише на дві категорії. Заявки, які не відповідають формальним вимогам, будуть відхилені від розгляду.