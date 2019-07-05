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Сплата єдиного податку (Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області)
|Суспільство | 05-07-2019, 14:16
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|Нещодавно працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум з платниками податків району на тему «Сплата єдиного податку».
Нещодавно працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум з платниками податків району на тему «Сплата єдиного податку».
На даному практикумі працівники фіскальної служби інформували присутніх, що платники єдиного податку I та II груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску, не пізніше 20 числа поточного місяця.
Так відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку I та II груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік - на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Для цього, платникам єдиного податку I та II груп необхідно подати до контролюючого органу за місцем реєстрації заяву про період щорічної відпустки у довільній формі.
Також на зустрічі було акцентовано увагу на тому, що платники єдиного податку III групи сплачують єдиний податок у відсотках до фактично отриманого доходу, тому звільнення від сплати єдиного податку у період відпустки та тимчасової втрати працездатності до них не застосовується. У Податковому кодексі України визначено календарний місяць відпустки: з 1 по 31 (30, 29 або 28) число місяця. Тому у заяві про період щорічної відпустки платникам єдиного податку I та II груп необхідно зазначати повний місяць.
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