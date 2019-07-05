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З пилкою в руках до перемоги!

Суспільство | 05-07-2019, 14:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Сьогодні заготівлю деревини на Львівщині здійснюють,  як бригади лісогосподарських підприємств, так і приватні підприємства, які надають послуги лісівникам. Загалом на лісозаготівельних роботах на Львівщині зайнято понад 700 чоловік. 

 XXI обласні змагання вальників лісу  вже стартували.  Масштабний захід  триває в Ожидівському лісництві  ДП «Буське ЛГ».  Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства впродовж років організовує подібні змагання з метою пропагування і розповсюдження передового виробничого досвіду його  учасників. 
Відкриття заходу відбулася урочисто та  за усіма традиціями. Пролунав Державний Гімн України, відбулося освячення. Гості змагань оплесками привітали учасників  і вони з гарним настроєм взялися до справи.
Цього року   з пилкою в руках виборюють перемогу 16 кращих майстрів львівських лісгоспів, а також  юніори. Свій професіоналізм вальники демонструватимуть у 5 етапах змагань:
- звалювання дерева;
- відокремлення гілок;
- монтаж нового ланцюга та поворот шини пилки;
- розкряжування стовбура комбінованим різом;
- точне розкряжування.
         До події в районі готувалися заздалегідь, адже захід потребує  підвищеної уваги. Окрім місцевого  населення та районного керівництва,  також  запросили пожежників, представників поліції та  медичних  працівників.  
Дізнаються про особливості професії та вболівають за учасників змагань  представники засобів масової інформації, диллери найвідоміших фірм, виробників інструментів для заготівлі лісу та догляду за ним, а також фірми-найбільші споживачі лісопродукції, яку заготовляють та виробляють підприємства Львівського ОУЛМГ.
Багато позитивних емоцій, чудовий настрій на свіжому повітрі в приємній компанії отримає кожен, а переможцям дістануться ще й грошові винагороди та цінні подарунки. Боротьба триває, за кілька годин імена найкращих вальників Львівщини будуть відомі.
Довідково
Сьогодні заготівлю деревини на Львівщині здійснюють,  як бригади лісогосподарських підприємств, так і приватні підприємства, які надають послуги лісівникам. Загалом на лісозаготівельних роботах на Львівщині зайнято понад 700 чоловік.  Державними лісогосподарськими підприємствами Львівщини щороку заготовлюється понад 900 тис. м3 деревини від різних рубок, а всього в Україні до 20 млн. м3 деревини, що є в рази менше за обсяги заготівлі деревини нашими сусідами з подібною площею лісів. Зокрема,  Польща заготовляє близько 45 млн. м3, а Німеччина більше 80 млн.м.3 деревини у рік.
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