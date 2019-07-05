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Майже на 1,2 мільярда гривень зросли на Львівщині надходження податку на доходи фізичних осіб за шість місяців 2019 року
|Суспільство | 05-07-2019, 14:40
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|В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у січні-червні 2019 року платники податків Львівщини сплатили 6 400,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб до бюджетів усіх рівнів.
В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у січні-червні 2019 року платники податків Львівщини сплатили 6 400,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб до бюджетів усіх рівнів. Приріст надходжень у січні-червні 2019 року порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 1 166,1 млн. грн. Це на 22,3 відс. більше, ніж у січні-червні 2018 року (5 234,0 млн.гривень).
У червні до бюджетів надійшло 1 265,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 192,2 млн. грн., або 17,9 відс. більше, ніж у червні 2018 року (у червні 2018 року – 1 073,6 млн.гривень).
Приріст надходжень по податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649-р.
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