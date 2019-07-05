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Шевченківська РА облаштовує сквер «Кам'янка» у Рясному: загальна вартість близько 6 млн. грн з бюджету міста
|Суспільство | 05-07-2019, 18:22
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|Як повідомила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах, у Рясному продовжують роботи з облаштування скверу «Кам'янка» на вул. Ожиновій. Станом на сьогодні виконано 80% робіт, а вже до кінця наступного тижня адміністрація планує здати об’єкт в експлуатацію. Загальна вартість робіт становить близько 6 млн. грн.
«Це перехідний об’єкт ще з минулого року, роботи розпочалися в листопаді 2018-го. Загальна вартість становить приблизно 6 млн. грн. Нам вже вдалося зробити доріжки, тротуари, встановити вуличні меблі, дитячо-спортивний майданчик з різними елементами, посіяти газони, висадити дерева.
Наразі об’єкт ще не зданий в експлуатацію, оскільки тривають роботи з облаштування вуличного освітлення. Станом на сьогодні роботи виконано на 80%. Районна адміністрація планує закінчити облаштування наступного тижня", — розповіла Надія Банах, голова Шевченківської РА.
Шевченківська районна адміністрація просить мешканців та гостей міста не нищити встановлені лавки та берегти вуличні меблі у сквері.
Додамо, у неділю, 7 липня, о 16.00 год. в мікрорайоні Кам’янка (Рясне) відбудеться фестиваль «Кам'янкаФест» в оновленому сквері поруч ВПУ № 63 на вул. Ожинова, 5. На території скверу буде змонтована сцена для виступів місцевих колективів.
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